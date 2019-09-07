2019-09-07T20:12:10+03:00
Спорт

На турнире UFC в Абу-Даби диктор перед боем назвал Грузию штатом США

Брюс Баффер допустил ошибку во время объявления Лианы Джоджуа
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Брюс Баффер оговорился перед боем на UFC 242.Брюс Баффер оговорился перед боем на UFC 242.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 7 сентября, в Абу-Даби проходит турнир UFC 242. Главное событие вечера - это бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Предваряют же эту схватку разогревочные бои. И вот перед выходом на ринг грузинки Лианы Джоджуа ринг-анонсер Брюс Баффер допустил ошибку. Он назвал Грузию штатом США.

Представляя Джоджуа, он заявил на всю арену: "Fighting out of Tbilisi, Georgia, USA". То есть, "Сражается за Тбилиси, Джорджия, США". В личный твиттер к Бафферу сразу же прибежало немало болельщиков, говоря: "Тбилиси, Джорджия, США?". Некоторые же любители смешанных единоборств из Грузии били себя в грудь, говоря, что это их родная страна, и, мол, не надо тут.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье пройдет сегодня вечером, 7 сентября. Бои основного карта начнутся в 21:00 по московскому времени. Сайт KP.RU ведет трансляцию турнира UFC242.

Как ожидается, появление Хабиба и Дастина перед публикой состоится после 22:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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