В подвале магазина Сиэтла нашли чек с гонораром Курту Кобейну

СЕГОДНЯ 20:40 2019-09-07T20:41:11+03:00

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В магазине грампластинок Easy Street Records в городе Сиэтл обнаружили банковский чек на имя лидера культовой группы Nirvana Курта Кобейна. Владелец магазина Мэтт Воган рассказал журналистам CNN, что ценную находку обнаружил, разбирая документы в подвале. Деньги в сумме 25,57 долларов лидер группы получил от Broadcast Music, это организация, которая занималась переводом авторских гонораров.

Воган пока не знает, за какую песню Курту Кобейну заплатили указанную в документе от 6 марта 1991 года сумму. Но он намерен это выяснить.

Свой магазин Воган открыл в 1988 году. В подвале помещения предприниматель нашел не первы раз интересный документ. Например, Воган отыскал пропуск за кулисы одного из концертов Кобейна и счет за медицинские услуги.

- Похоже на то, что эти вещи музыкант хранил, как талисман, - предположил владелец маазина грампластинок.

Ранее kp.ruписал, что грязная бумажная тарелка с записями Курта Кобейна ушла с молотка за 1,5 миллиона долларов. Будет ли продавать Воган чек музыканта, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU