2019-09-07T21:34:24+03:00
Общество

Русские приходы Западной Европе решили присоединиться к РПЦ

За воссоединение проголосовали 58 процентов представителей общины Архиепископии православных приходов русской традиции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Голосование прошло за закрытыми дверьмиГолосование прошло за закрытыми дверьмиФото: facebook.com
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Генеральная ассамблея Архиепископии православных приходов русской традиции в Западной Европе 7 сентября провела голосование. Единственным вопросом на поветске дня было воссоединение с Русской православной церковью. Итоги голосование опубликовали на официальной странице Ассамблеи в фейсбук: за проголосовали 58,1 %, против – 41,9%.

Заседание прошло в Париже при закрытых дверях.

- Интеграция в Устав Московского Патриархата способна защитить Архиепископство от неожиданного и произвольного подавления, - гласит текст проекта по присоединению к РПЦ. Документ размещен также в соцсетях.

Как сообщил ТАСС заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов, в РПЦ готовы принять священнослужителей и общины, которые выразят соответствующее желание.

- Сколько их, какая организационная форма будет наиболее соответствовать новой ситуации - предстоит определить, - добавил Балашов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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