Русские приходы Западной Европе решили присоединиться к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии православных приходов русской традиции в Западной Европе 7 сентября провела голосование. Единственным вопросом на поветске дня было воссоединение с Русской православной церковью. Итоги голосование опубликовали на официальной странице Ассамблеи в фейсбук: за проголосовали 58,1 %, против – 41,9%.
Заседание прошло в Париже при закрытых дверях.
- Интеграция в Устав Московского Патриархата способна защитить Архиепископство от неожиданного и произвольного подавления, - гласит текст проекта по присоединению к РПЦ. Документ размещен также в соцсетях.
Как сообщил ТАСС заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов, в РПЦ готовы принять священнослужителей и общины, которые выразят соответствующее желание.
- Сколько их, какая организационная форма будет наиболее соответствовать новой ситуации - предстоит определить, - добавил Балашов.
ИСТОЧНИК KP.RU