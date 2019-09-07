2019-09-07T21:48:53+03:00
Политика

Мэр Днепра выиграл у президента Украины пари

Борис Филатов пообещал подать в отставку, если строительство центрального моста не завершат к 14 сентября
Юлия САЛЬНИКОВА
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На мосту установили кресло мэраНа мосту установили кресло мэраФото: facebook.com
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Мэр Днепра Борис Филатов подвел у себя в фейсбуке итоги спора. Который затеял еще в июле с президентом Украины Владимиром Зеленским. Два месяца назад Филатов пообещал, что откажется от должности и добровольно покинет свой пост, если к 14 сентября центральный мост Днепра не будет сдан. За неделю до официального завершения пари Филатов отчитался о проделанной работе. Он опубликовал пост и разместил видео моста и установленного там кресла.

- Пока каждый днепрянин может посидеть в моем кресле. На мосту. В кресле, на которое я поспорил. Потому, что власть - это не слава и признание, а тяжкий крест, - написал мэр Днепра.

Он не стал заявлять, что выиграл пари, указав, что в споре победитель один – Днепр, то есть жители.

Филатов сообщил о готовности к очередному пари с президентом Украины. Предложил поспорить на время сдачи ремонтных работ местного аэропорта.

- Держался ли за я своё кресло? Никогда. Я готов хоть завтра с ним расстаться, например, за аэропорт. Потому, что Днепр хочет летать. А ему обрезали крылья.

Владимир Зеленский пока никак не отреагировал на выступление главы Днепра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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