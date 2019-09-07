Фермеры обстреляли машину вегана, спасшую 16 кроликов

СЕГОДНЯ 23:26 2019-09-07T23:27:19+03:00

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Веган-активистка из Великобритании пострадала от рук владельцев кроличьей фермы. Девушка по имени Мия вместе с единомышленниками проникла на территорию предприятия, где выращивают животных. Активисты успели схватить и перенести себе в машину 16 кроликов до того, как попались на глаза владельцу фермы. Мужчина и его помощники гостям были не рады. Он набросился на защитников животных с металлическим прутом. Кого успел, начал душить. Активисты вызвали полицию.

- Пришла полиция, нам сказали мирно уходить, что мы и сделали, - написала Миа в инстаграм. - После того, как мы уехали, фермеры преследовали нас по автостраде в 200 километров в час. Они загнали нас в тупик и окружили пятью машинами. Фермеры стучали в окна, кричали и угрожали.

Животных удалось спастиФото: Instagram.com

На вызов перепуганных защитников животных вновь приехала полиция. Но стражи правопорядка отказались сопровождать веганов. Добраться до дома без происшествий не удалось. Через 10 минут после отъезда полиции вновь появились владелец фермы и его приятели.

- Они начали стрелять из оружия. Полетели стекла, порезали лицо и тело, - рассказала девушка. – Если они так относятся к людям, то как мы можем ожидать, что они будут заботиться о животных?

ИСТОЧНИК KP.RU