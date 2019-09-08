Министр труда Великобритании уволилась из-за разногласий с Джонсоном
Амбер Радд также покинула партию
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Министр труда и пенсий Британии Амбер Радд покинула свой пост из-за разногласий с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Она также оставила и Консервативную партию. Об этих решениях политик сообщила через социальную сеть.
- Я покинула кабинет министров и отказалась от мандата Консервативной партии. Я не могу оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов, - написала Радд в своем аккаунте в Twitter.
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ИСТОЧНИК KP.RU