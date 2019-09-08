Врачи оценили состояние детей, вернувшихся в Россию из Сирии

СЕГОДНЯ 01:01 2019-09-08T01:01:16+03:00

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Врачи после осмотра детей, которые вернулись в Россию из Сирии, не обнаружили у них серьезных проблем со здоровьем. Как сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Андрей Фисенко, они не выглядят больными.

- На сегодняшний день те дети, которые приехали из Сирии, они внешне здоровы. Серьезных проблем мы в состоянии их здоровья сейчас не видим, - сказал Фисинко после первичного осмотра.

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ИСТОЧНИК KP.RU