Врачи оценили состояние детей, вернувшихся в Россию из Сирии
Серьезных проблем медики не обнаружили
Изменить размер текста:
Врачи после осмотра детей, которые вернулись в Россию из Сирии, не обнаружили у них серьезных проблем со здоровьем. Как сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Андрей Фисенко, они не выглядят больными.
- На сегодняшний день те дети, которые приехали из Сирии, они внешне здоровы. Серьезных проблем мы в состоянии их здоровья сейчас не видим, - сказал Фисинко после первичного осмотра.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU