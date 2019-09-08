Актриса из «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер

СЕГОДНЯ 02:17 2019-09-08T02:17:33+03:00

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Актриса Джиллиан Андерсон сыграет премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Перевоплощение произойдет в четвертом сезоне сериала «Короны».

- Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне «Короны», который сейчас находится в производстве, - написали в аккаунте в Twitter создатели проекта.

Говорить о выходе четвертого сезона рано. Руководство проекта пока не сообщило даты. На экраны не еще вышел даже третий сезон «Короны». Он запланирован на 17 ноября этого года.

- Я так взволнована, что присоединилась к актерскому составу и съемочной группе "Короны" и получила возможность изобразить такую сложную и противоречивую женщину, - сказала Андерсон.

Напомним, что наибольшую известность актрисе принесла роль агента Скалли - главной героини в сериале «Секретные материалы». Всего они снялась более чем в 130 проектах.

ИСТОЧНИК KP.RU