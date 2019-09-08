Нидерланды попросили не выдавать Цемаха России

СЕГОДНЯ 04:08 2019-09-08T04:08:00+03:00

Его считают вероятным причастным к крушению малайзийского Boeing в Донбассе

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Нидерланды призвали Киев не выдавать России Владимира Цемаха. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок написал в Киев соответствующее письмо.

Цемаха считают одним из свидетелей по деле о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. В связи с этим прокуратура страны настаивает, чтобы он оставался доступен для следователей, которые занимаются этим делом.

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ИСТОЧНИК KP.RU