Нидерланды попросили не выдавать Цемаха России
Его считают вероятным причастным к крушению малайзийского Boeing в Донбассе
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Нидерланды призвали Киев не выдавать России Владимира Цемаха. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок написал в Киев соответствующее письмо.
Цемаха считают одним из свидетелей по деле о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. В связи с этим прокуратура страны настаивает, чтобы он оставался доступен для следователей, которые занимаются этим делом.
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ИСТОЧНИК KP.RU