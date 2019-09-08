Российские военные доставили в сирийский Дераа больше двух тонн гуманитарной помощи

СЕГОДНЯ 06:14 2019-09-08T06:14:07+03:00

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Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон доставили больше двух тонн гуманитарной помощи в Сирию. Продукты питания, спортинвентарь и школьные принадлежности получили жители города Нава в провинции Дераа, которая расположена на юго-западе страны на иорданской границе.

- Мы встречались с местными органами власти и шейхами. Уточнили, где наиболее необходимо произвести выдачу гуманитарной помощи. В каждый продуктовый набор входят мука, рис, консервы, сахар, чай. Кроме того, в местной школе мы раздали наборы для первоклассников, - сообщил Бакин.

Он также отметил, что для мальчишек привезли баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи. Также в школе российские врачи провели осмотр всех желающих, поставили прививки и бесплатно раздали лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU