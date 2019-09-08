2019-09-08T07:19:59+03:00
Политика

Трамп выразил опасения об ухудшении экономической ситуации в США ближе к выборам

Президент обеспокоен, что это может снизить его шансы на переизбрание на второй срок
Мария ИГНАТЬЕВА
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Трамп выразил опасения об ухудшении экономической ситуации в США ближе к выборамТрамп выразил опасения об ухудшении экономической ситуации в США ближе к выборамФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что в стране может ухудшиться экономическая ситуация перед выборами. Об этом он сообщил в беседе с приближенными. Американский лидер опасается, что это негативно скажется на его шансах на переизбрание на второй срок.

По данным телеканала CNN, Трамп поручил своим подчиненным разработать ряд мер с целью повышения потребительского доверия. Хотя до этого американский лидер заявлял, что экономика страны сейчас сильнее, чем была когда-либо до этого.

Отмечается, что американский лидер задумался о наращивании давлении на Федеральную резервную систему США, которая фактически выполняет функции Центробанка. Целью является снижение базовой процентной ставки. Также среди принимаемых мер, возможное снижение налогов и новые договоренности с Канадой и Мексикой в сфере торговли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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