Медики рассказали о целебных свойствах водки
Врачи считают, что водка является эффективным средством для избавления от остеохондроза. Об этом сообщает «МедикФорум».
В борьбе с остеохондрозом, который в наши дни поражает почти каждого третьего жителя Земли, специалисты рекомендуют использовать водочные компрессы.
Чтобы избавиться от боли, снять отек и одновременно прогреть больной участок, врачи советуют смешать водку с медом, нанести на больное место и обернуть целлофановым пакетом, укутав сверху теплым шарфом. Такой компресс рекомендуют держать два часа.
Авторы рецепта в своей статьи также перечислили симптомы «болезни современности». Люди с этим диагнозом испытывают боли в шее и спине, боль может распространиться даже на руки. Со временем возникают и головные боли.
При этом, медики напоминают, что при остеохондрозе следует отказаться от употребления алкоголя и табака, которые замедляют движение крови по сосудам.
Ранее сайт kp.ru, подробно рассказывал о симптомах, лечении и опасности остеохондроза.
ИСТОЧНИК KP.RU