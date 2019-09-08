Медики рассказали о целебных свойствах водки

СЕГОДНЯ 07:40 2019-09-08T07:40:22+03:00

Врачи пришли к выводу, что напиток помогает избавиться от остеохондроза

Изменить размер текста: A A

Врачи считают, что водка является эффективным средством для избавления от остеохондроза. Об этом сообщает «МедикФорум».

В борьбе с остеохондрозом, который в наши дни поражает почти каждого третьего жителя Земли, специалисты рекомендуют использовать водочные компрессы.

Чтобы избавиться от боли, снять отек и одновременно прогреть больной участок, врачи советуют смешать водку с медом, нанести на больное место и обернуть целлофановым пакетом, укутав сверху теплым шарфом. Такой компресс рекомендуют держать два часа.

Авторы рецепта в своей статьи также перечислили симптомы «болезни современности». Люди с этим диагнозом испытывают боли в шее и спине, боль может распространиться даже на руки. Со временем возникают и головные боли.

При этом, медики напоминают, что при остеохондрозе следует отказаться от употребления алкоголя и табака, которые замедляют движение крови по сосудам.

Ранее сайт kp.ru, подробно рассказывал о симптомах, лечении и опасности остеохондроза.

ИСТОЧНИК KP.RU