2019-09-08T07:40:22+03:00
Общество

Медики рассказали о целебных свойствах водки

Врачи пришли к выводу, что напиток помогает избавиться от остеохондроза
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Медики рассказали о целебных свойствах водкиМедики рассказали о целебных свойствах водкиФото: Ольга БОББ
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Врачи считают, что водка является эффективным средством для избавления от остеохондроза. Об этом сообщает «МедикФорум».

В борьбе с остеохондрозом, который в наши дни поражает почти каждого третьего жителя Земли, специалисты рекомендуют использовать водочные компрессы.

Чтобы избавиться от боли, снять отек и одновременно прогреть больной участок, врачи советуют смешать водку с медом, нанести на больное место и обернуть целлофановым пакетом, укутав сверху теплым шарфом. Такой компресс рекомендуют держать два часа.

Авторы рецепта в своей статьи также перечислили симптомы «болезни современности». Люди с этим диагнозом испытывают боли в шее и спине, боль может распространиться даже на руки. Со временем возникают и головные боли.

При этом, медики напоминают, что при остеохондрозе следует отказаться от употребления алкоголя и табака, которые замедляют движение крови по сосудам.

Ранее сайт kp.ru, подробно рассказывал о симптомах, лечении и опасности остеохондроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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