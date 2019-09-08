Вандал повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-08T08:57:53+03:00

Мужчина ударил металлическим предметом по рогу одного из символов Нью-Йорка

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В субботу, 7 сентября, житель Далласа повредил знаменитую бронзовую скульптуру «Атакующий бык» на Уолл-стрит в южной части Манхеттена.

По данным городской полиции Нью-Йорка, 42-летний Тевон Варлак ударил «быка с Уолл-стрит» металлическим объектом, повредив правый рог знаменитого бронзового зверя.

Мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение в акте вандализма в отношении одного из символов города.

Мужчина ударил металлическим предметом по рогу одного из символов Нью-Йорка. Фото: Twitter Manny AlicandroФото: Twitter.com

Скульптору «Атакующий бык» или «Бык с Уолл-стрит» в 1989 году создал итальянец Артуро ди Модика. Зверь стал финансовым символом Нью-Йорка и туристической достопримечательностью.

Напомним, в 2016 году вандал разбил звезду президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе. Таким образом мужчина решил поквитаться с главой Белого Дома за его чрезмерную любовь к женщинам.

ИСТОЧНИК KP.RU