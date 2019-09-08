2019-09-08T09:18:44+03:00
В мире

В ходе протестов в Гонконге пострадали 19 человек

Состояние двух демонстрантов оценивается как тяжелое [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ходе протестов в Гонконге пострадали 19 митингующихВ ходе протестов в Гонконге пострадали 19 митингующихФото: REUTERS
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Во время столкновения полиции и митингующих на очередном субботнем протесте в Гонконге пострадали по меньшей мере 19 человек, двое из них получили серьезные ранения и их состояние оценивается как тяжелое.

Акции протеста в субботу, 7 сентября, сопровождались беспорядками. В районе Монгкок радикально настроенные протестующие попытались блокировать дороги и устроить поджоги, в результате чего правоохранительные органы применили перцовые баллончики и резиновые дубинки.

Как писал сайт kp.ru, в ходе митингов в прошлую субботу, 31 августа, пострадал по меньшей мере 31 протестующий, пять получили серьезные травмы. Для разгона демонстрантов полиция использовала дубинки, водомёты и слезоточивый газ.

Напомним, что митинги в Гонконге начались из-за попытки правительства принять закон об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай. Даже несмотря на отзыв документа, массовые демонстрации, которые уже переросли в столкновения с правоохранительными органами, продолжаются. Протестующие требуют освобождения всех ранее задержанных демонстрантов.

Столкновение полиции с митингующими в Гонконге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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