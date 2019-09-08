В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных РФ заключенных

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-08T09:32:43+03:00

Представитель прокуратуры Незалежной опубликовал в Сети список этих людей и краткие сведения о них

Изменить размер текста: A A

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование в отношении 13 из 35 лиц, по которым была достигнута договоренность с РФ о взаимном освобождении заключенных.

Анатолий Матиос, который до недавнего времени занимал пост главного военного прокурора Незалежной, в своем Facebook опубликовал список этих людей и краткие сведения о них.

В этом перечне присутствуют: граждане РФ Алексей Седиков, Денис Сидоров и Виктор Агеев, осужденные за участие в боевых действиях на стороне Донбасса. Накануне они были помилованы украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу утром, 7 сентября, в Сети появилось видео обмена заключенными между Россией и Украиной во "Внуково". В числе тех, кого встретили во "Внуково", был главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Он прилетел в Россию самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU