2019-09-08T09:32:43+03:00
В мире

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных РФ заключенных

Представитель прокуратуры Незалежной опубликовал в Сети список этих людей и краткие сведения о них
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных РФ заключенныхВ Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных РФ заключенныхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование в отношении 13 из 35 лиц, по которым была достигнута договоренность с РФ о взаимном освобождении заключенных.

Анатолий Матиос, который до недавнего времени занимал пост главного военного прокурора Незалежной, в своем Facebook опубликовал список этих людей и краткие сведения о них.

В этом перечне присутствуют: граждане РФ Алексей Седиков, Денис Сидоров и Виктор Агеев, осужденные за участие в боевых действиях на стороне Донбасса. Накануне они были помилованы украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу утром, 7 сентября, в Сети появилось видео обмена заключенными между Россией и Украиной во "Внуково". В числе тех, кого встретили во "Внуково", был главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Он прилетел в Россию самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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