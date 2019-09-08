В Польше выступили за диалог с Россией

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-08T09:38:02+03:00

Польский журналист заявил, что без примирения с Москвой Варшава отдаляется от Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский журналист заявил, что без примирения с Москвой Варшава отдаляется от Запада

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Из-за плохих отношений между Москвой и Варшавой, прежде всего страдает Польша. Такую точку зрения высказал журналист польского издания Rzeczpospolita Лукаш Гадзала, призвав власти своей страны пойти на сближение с Россией.

«Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них», — написал он в своей статье.

Гадзала подчеркнул, что европейские страны все чаще идут на диалог с Россией, поэтому именно Польша должна сделать первый шаг для примирения с Россией, без которого Варшава отдалится от Запада.

Как писал сайт kp.ru, накануне, Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил о необходимости отмены антироссийских санкций. Политик также выступил за диалог с Россией, который, по его словам, в интересах всей Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU