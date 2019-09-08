Путин приехал на избирательный участник в РАН, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму
Президент РФ Владимир Путин приехал на избирательный участок в РАН, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму.
- Не знаю его, но надеюсь, хороший, порядочный человек, - подчеркнул политик о кандидате, за которого он голосовал.
Российский лидер традиционно голосует именно на этом избирательном участке номер 2151. Политик посетил этот участок и на выборах президента в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах, пишет "ТАСС".
Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в РФ проходит единый день голосования. Россияне избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований.
Ранее сайт kp.ru писал, где и какие выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. В 85 субъектах РФ будут голосовать за мэров, губернаторов, депутатов. К слову, в четырех одномандатных округах Новгородской, Свердловской и Орловской областей и Хабаровского края пройдут довыборы депутатов Государственной Думы.
Путин приехал на избирательный участок в РАН.
ИСТОЧНИК KP.RU