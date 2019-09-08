2019-09-08T10:23:46+03:00
Общество

Погода в Москве на 8 сентября 2019 года: облачно и без осадков

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в столице на 8 сентября 2019 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Погода в Москве на 8 сентября 2019 года: облачно без осадковПогода в Москве на 8 сентября 2019 года: облачно без осадковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве в воскресенье, 8 сентября 2019 года, будет облачной и пасмурной, но без осадков, передает Гидрометцентр России.

В столице ожидается достаточно комфортная погода. Температура воздуха будет колебаться в районе 21.. 23 градуса тепла. В Подмосковье термометр покажет плюс 20.. 25. К ночи в Москве похолодает до плюс 13 градусов тепла. В столичном регионе ожидается 10…12 градусов.

Северо-восточный ветер разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 758 миллиметров ртутного столба.

Отметим, что бабье лето началось на прошлой в начале с аномально теплой для начала осени погодой, в столице было 27 градусов тепла. Однако конец августа температура воздуха в Москве не поднималась выше 13 градусов тепла, 29 августа была очень холодная ночь с 2.. 7 градусов тепла, а по области местами заморозки с температурой 2 градуса ниже ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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