2019-09-08T10:46:28+03:00
Происшествия

Из-за надвигающегося тайфуна в Токио отменено более ста внутренних авиарейсов

Стихия привела к сокращению интенсивности движения поездов, в том числе скоростных
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Из-за надвигающегося тайфуна в Токио отменено более ста внутренних авиарейсовИз-за надвигающегося тайфуна в Токио отменено более ста внутренних авиарейсовФото: REUTERS
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Из-за надвигающего мощного тайфуна «Факсай» к центральным и восточным районам Японии в Токио были отменены 103 внутренних авиарейса в аэропорту Ханэда.

На самом загруженном маршруте между Токио и третьим по величине городом Осака была сокращена интенсивность движения скоростных экспрессов «синкансэн» и отменено 50 вечерних поездов.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в токийском аэропорту отменили 23 внутренних авиарейса.

Пятнадцатый в этом году тайфун в Тихом океане движется на северо-запад Японии со скоростью 30 километров в час и на данный момент находится в 140 километрах к юго-западу от острова Хатидзё. В эпицентре скорость ветра достигает 40 метров в секунду, при сильных порывах возможная скорость достигает 60 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что к Токио стихия подойдет в ночь на понедельник, 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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