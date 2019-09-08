Памфилова: Более 460 тысяч россиян воспользовались системой "мобильный избиратель"

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-08T11:56:00+03:00

Глава ЦИК добавила, что в Москве впервые открылись цифровые участки, где голосуют жители 16 регионов

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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что более 460 тысяч россиян воспользовались системой "мобильный избиратель" для того, чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования.

Памфилова также добавила, что в текущем году в Москве впервые открылись цифровые участки, где голосуют жители 16 регионов на выборах губернаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU