Памфилова: Более 460 тысяч россиян воспользовались системой "мобильный избиратель"
Глава ЦИК добавила, что в Москве впервые открылись цифровые участки, где голосуют жители 16 регионов
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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что более 460 тысяч россиян воспользовались системой "мобильный избиратель" для того, чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования.
Памфилова также добавила, что в текущем году в Москве впервые открылись цифровые участки, где голосуют жители 16 регионов на выборах губернаторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU