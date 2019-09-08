Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-08T12:41:34+03:00

Для спортсменки из Канады это первая в карьере победа на турнирах серии Большого шлема

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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску победила четырехкратную олимпийскую чемпионку и 23-кратную победительницу турниров Большого шлема Серену Уильямс в финале Открытого чемпионата США.

Игра закончилась со счетом 6:3, 7:5 и продлилась всего один час и 41 минуту.

Для 19-летней спортсменки из Канады это первая в карьере победа на турнирах серии Большого шлема. В текущем сезоне спортсменка ни разу не проигрывала теннисистке из десятки лучших рейтинга Женской теннисной ассоциации, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года теннисистка Серена Уильямс заявила, что из-за дискриминации получила травмы на "Ролан Гаррос". Американская спортсменка в своей колонке в американском издании призналась, что ей было сложно после рождения ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU