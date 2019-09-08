Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску победила четырехкратную олимпийскую чемпионку и 23-кратную победительницу турниров Большого шлема Серену Уильямс в финале Открытого чемпионата США.
Игра закончилась со счетом 6:3, 7:5 и продлилась всего один час и 41 минуту.
Для 19-летней спортсменки из Канады это первая в карьере победа на турнирах серии Большого шлема. В текущем сезоне спортсменка ни разу не проигрывала теннисистке из десятки лучших рейтинга Женской теннисной ассоциации, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года теннисистка Серена Уильямс заявила, что из-за дискриминации получила травмы на "Ролан Гаррос". Американская спортсменка в своей колонке в американском издании призналась, что ей было сложно после рождения ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU