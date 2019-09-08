МИД Франции: России и Европе необходим переход «от абсолютного недоверия к элементам доверия»

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-08T12:21:13+03:00

Французский министр иностранных дел заявил, что Москва и Париж могут найти сферы взаимодействия

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Европейско-российским отношениям необходим переход от абсолютного недоверия к элементам доверия. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Статус-кво недоверия не отвечает чьим-либо интересам. Инициативы Франции направлены на переход от абсолютного недоверия к элементам доверия», - сказал глава французского МИД радиостанции Europe 1, отметив, что отношения Европы и России «никогда не были на таком низком уровне с момента окончания холодной войны».

Дипломат предложил рассмотреть мировые проблемы, которые могут привести к положительным результатам в отношениях двух сторон. По его словам, такими сферами взаимодействия являются борьба с терроризмом, космос, экономика, развитие гражданского общества.

Напомним, накануне, депутат Европарламента Тьерри Мариани подержал президента Франции в предложении пересмотреть отношения с Москвой и сообщил о необходимости отмены антироссийских санкций. Политик выступил за диалог с Россией, который, по его словам, в интересах всей Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU