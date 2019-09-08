ЦИК РФ создаст «доску антипочета»
Центризбирком намерен опубликовать список, где детально будут описаны все источники, которые предоставляли не соответствующую действительности информация о фактах нарушения на выборах в Единый день голосования в воскресенье, 8 сентября. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Мы по итогам сделаем такую "доску антипочета" для всех врунов, лгунов и дезинформаторов. Будем вывешивать пофамильно, по организациям и так далее», - сказала глава Центризбиркома.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, председатель Общественной палаты России Олег Дубровин сообщил, что на избирательных участках в регионах страны ОП не фиксирует серьезных нарушений, за исключением технических сбоев.
В единый день голосования россияне в 85 субъектах страны выбирают глав ряда регионов, депутатов Законодательных Собраний и представителей органов местного самоуправления.
ИСТОЧНИК KP.RU