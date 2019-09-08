СПЧ: движение "Голос" дезинформирует избирателей о данных по нарушениям на выборах

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-08T12:34:29+03:00

Ранее организация сообщила, что на "Карту нарушений" якобы уже поступило больше сообщений, чем в прошлый единый день голосования

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В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заявили, что более двух третей сообщений, нанесенных на "Карту нарушений" движением "Голос", не соответствуют правде и вводят в заблуждение избирателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU