«Важно самим прийти, проголосовать»: Собянин принял участие в едином дне голосования
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие на выборах в Единый день голосования в воскресенье, 8 сентября, и проголосовал на избирательном участке в школе на улице Николаева в Пресненском районе.
«Сегодня в Москве очень важный день, идут выборы парламента города. Выборы очень важные», - сказал журналистам столичный градоначальник, подчеркнув, что «важно самим прийти, проголосовать, никому не передоверять это важное дело»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательный участок №75 Пресненского района Москвы, где поговорил с членами избирательной комиссии о ходе голосования.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин традиционно проголосовал на избирательном участке в РАН. Российский лидер выбрал депутата в Мосгордуму, выразив надежду, что это «хороший, порядочный человек».
ИСТОЧНИК KP.RU