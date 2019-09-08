2019-09-08T13:40:12+03:00
В мире

Явка на президентских выборах в Абхазии на 12 часов составляет 19 %

Кандидат от оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния уже проголосовал на избирательном участке в Сухуме
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Явка на президентских выборах в Абхазии на 12 часов составляет 19 %Явка на президентских выборах в Абхазии на 12 часов составляет 19 %Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На 12 часов в воскресенье, 8 сентября, в Абхазии на втором туре выборов президента республики явка составляет 19%. Об этом сообщили пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии страны Елена Лабахуа.

«Явка по республике составила 19%», - сказала глава ЦИК Абхазии.

Порог явки составляет 25%.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 8 сентября, в 8:00 по местному времени (7:00 мск) в Абхазии открылись избирательные участки. До 20:00 (19:00 мск) жители на 154 участках, в том числе двух в России, будут выбирать нового главу республики.

На пост президента претендуют действующий абхазский лидер Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. На первом туре они получили 25% и 23% голосов избирателей, соответственно.

Алхас Квициния уже проголосовал на президентских выборах. «Я голосую за будущее Абхазии», - заявил оппозиционер.

Напомним, первый тур выборов состоялся 25 августа, в нем приняли участие девять кандидатов. Итоговая явка по республике составила более 56%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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