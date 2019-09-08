Явка на президентских выборах в Абхазии на 12 часов составляет 19 %
На 12 часов в воскресенье, 8 сентября, в Абхазии на втором туре выборов президента республики явка составляет 19%. Об этом сообщили пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии страны Елена Лабахуа.
«Явка по республике составила 19%», - сказала глава ЦИК Абхазии.
Порог явки составляет 25%.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, 8 сентября, в 8:00 по местному времени (7:00 мск) в Абхазии открылись избирательные участки. До 20:00 (19:00 мск) жители на 154 участках, в том числе двух в России, будут выбирать нового главу республики.
На пост президента претендуют действующий абхазский лидер Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. На первом туре они получили 25% и 23% голосов избирателей, соответственно.
Алхас Квициния уже проголосовал на президентских выборах. «Я голосую за будущее Абхазии», - заявил оппозиционер.
Напомним, первый тур выборов состоялся 25 августа, в нем приняли участие девять кандидатов. Итоговая явка по республике составила более 56%.
ИСТОЧНИК KP.RU