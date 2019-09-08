2019-09-08T13:35:22+03:00
Политика

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы

Глава правительства приехал на избирательный участок в Шуваловской гимназии №1448 на улице Довженко в столичном районе Раменки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Медведев и его супруга проголосовали на выборах депутатов МосгордумыМедведев и его супруга проголосовали на выборах депутатов МосгордумыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе со своей супругой Светланой Медведевой приняли участие в выборах в Мосгордуму в Единый день голосования в воскресенье, 8 сентября, и проголосовали на избирательном участке в здание Шуваловской гимназии №1448 на улице Довженко в столичном районе Раменки.

Ранее за кандидата в Мосгордуму на избирательном участке в РАН проголосовал президент России Владимир Путин, отметив, что лично он не знает того, за кого отдал свой голос, но надеется, что это «хороший, порядочный человек».

Позже участие в выборах принял мэр Москвы Сергей Собянин, проголосовавший на избирательном участке в школе на улице Николаева в Пресненском районе. Столчный градоначальник призвал москвичей «самим прийти, проголосовать». Свой голос за кандидата Мосгордумы отдал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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