2019-09-08T14:44:27+03:00
Звезды

Отменившая концерты в России Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица назвала жителей нашей страны «близкими людьми»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Отменившая концерты в Москве Катамадзе призналась в любви к россиянамОтменившая концерты в Москве Катамадзе призналась в любви к россиянамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отменившая все свои концерты в Москве грузинская джазовая певица Нино Катамадзе призналась в любви к жителям России, которых она назвала близкими людьми.

«И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России», — сказала певица в передаче «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1».

По словам Катамадзе ее решение – «это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми».

Напомним, в июне Катамадзе отказалась выступать в России. Свое заявление знаменитость сделала после того, как ее затравили в соцсетях русофобы. На выступлении певицы 22 июня в Москве на фестивале «Усадьба Jazz» грузинские активисты подвергли знаменитость критике, после чего в Facebook она объявила о своем решении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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