Завтрак чемпиона: Хабиб показал на видео, сколько бургеров готов съесть с командой после победного боя

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-08T14:31:06+03:00

На турнире UFC 242 Нурмагомедов выиграл у Дастина Порье и сохранил за собой чемпионский пояс

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Победив в главном бою на турнире UFC 242, российский боец Хабиб Нурмагомедов оставил при себе чемпионский пояс. А потом признался, что следующим его соперником должен стать хороший бургер с двойным сыром. Ибо перед боем с Дастином Порье спортсмену пришлось немало потрудиться, чтобы войти в нужную весовую категорию.

И буквально на следующее утро после победной схватки в Абу-Даби в "сториз" личного Инстаграма Хабиб показал "поляну", которую накрыли для его команды. На столе - много мясных блюд, в том числе и куча гамбургеров. Есть чем поживиться бойцам, которые почти сотню дней придерживались чрезвычайно строгих диет, дабы попасть в нужные "веса".

Отметим, что буквально за сутки перед боем с Дастином Порье российский боец UFC набрал 8 килограммов к "контрольному" весу в 70,3 кг. И в итоге одержал победу над американцем после удушающего приема.

ИСТОЧНИК KP.RU