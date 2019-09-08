Служба безопасности задержала на режимном объекте Роскосмоса 14 человек

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-08T14:46:47+03:00

В Госкорпорации сообщили, что "злоумышленники прибыли для фотографирования на кровле внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в Сети"

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На режимном объекте Роскосмоса служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности задержала 14 человек.

В Госкорпорации заявили, что неизвестные "прибыли для фотографирования на кровле внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в Сети".

Также сообщается, что на КПП и в границах предприятия силами службы безопасности и охраны Роскосмоса произведено задержание сначала двух, а позднее - 14 человек.

При этом уточняется, что в субботу, 7 сентября, представители службы безопасности задержали и передали в правоохранительные органы трех человек, которые вели противоправную видеосъемку на территории объекта, говорится на сайте "Роскосмоса".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в госкорпорации сообщили, что "Союз МС-14" с роботом "Фёдор" на борту отстыковался от МКС. В ночь на 7 сентября судно приземлилось в Казахстане.

ИСТОЧНИК KP.RU