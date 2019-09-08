2019-09-08T14:43:17+03:00
В мире

ЦИК Абхазии не фиксирует правонарушений на президентских выборах

В Центризбиркоме республики сообщили, что все 152 участка в стране и два в России открылись в запланированное время
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЦИК Абхазии не фиксирует правонарушений на президентских выборахЦИК Абхазии не фиксирует правонарушений на президентских выборахФото: Владимир ВОРСОБИН
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В ходе голосования на втором туре президентских выборов в Абхазии никаких правонарушений не зафиксирована. Об этом сообщил председатель Центризбиркома республики Тамаз Гогия.

«Нарушений, слава богу, пока никаких не зафиксировано. Надеюсь, что так и пройдет голосование», - сказал председатель абхазского ЦИК на брифинге.

Гогия сообщил, что все 154 участках, в том числе двух в России, в Москве и Черкесске, открылись в запланированное время - в 8:00 по местному времени (7:00 мск). Как сообщал сайт kp.ru, избиратели смогут отдать свой голос за главу республики до 20:00 (19:00 мск).

Ранее пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии страны Елена Лабахуа сообщила, что на 12 часов явка по республике уже составила 19%, при необходимом пороге в 25%.

Напомним, на пост президента Абхазии претендуют действующий глава республики Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. На первом туре они получили 25% и 23% голосов избирателей, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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