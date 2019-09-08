«Такая шапка мне тоже нужна»: Робот Федор захотел папаху, как у Рогозина

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-08T15:01:00+03:00

Человекоподобный робот увидел фото главы Роскосмоса в белой папахе и попросил такую же

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Вернувшийся из космоса Федор хоть и робот, но как и большинство россиян уже почувствовал приближение осени. «Космонавт» пожаловался, что на улице холодает, а у него нет теплой одежды. И тут на глаза робота, который за несколько недель стал одним из самых читаемых блогеров страны, попалась фотография Дмитрия Рогозина.

Глава Роскосмоса разместил снимок в твиттер. На фото он в белой папахе от себя лично и от всей корпорации поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова.

- На Байконуре чувствуется наступление осени. Сегодня ночью температура опустилась до 14°С. Такая шапка мне тоже нужна, - написал робот Федор у себя в соцсетях.

Такую же шапку робот попросил себе на осеньФото: Twitter.com

Он рассказал, что спускаемый аппарат будет доставлен в город Королёв во вторник.

- Жду встречи с моими друзьями-специалистами, которые помогали мне готовиться к полёту, - добавил робот космонавт.

В комментариях к посту появились сообщения с просьбой подарить Федору «такую шапку».

- Ждем селфи в шапке, - писали пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU