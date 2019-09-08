«Такая шапка мне тоже нужна»: Робот Федор захотел папаху, как у Рогозина
Вернувшийся из космоса Федор хоть и робот, но как и большинство россиян уже почувствовал приближение осени. «Космонавт» пожаловался, что на улице холодает, а у него нет теплой одежды. И тут на глаза робота, который за несколько недель стал одним из самых читаемых блогеров страны, попалась фотография Дмитрия Рогозина.
Глава Роскосмоса разместил снимок в твиттер. На фото он в белой папахе от себя лично и от всей корпорации поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова.
- На Байконуре чувствуется наступление осени. Сегодня ночью температура опустилась до 14°С. Такая шапка мне тоже нужна, - написал робот Федор у себя в соцсетях.
Такую же шапку робот попросил себе на осеньФото: Twitter.com
Он рассказал, что спускаемый аппарат будет доставлен в город Королёв во вторник.
- Жду встречи с моими друзьями-специалистами, которые помогали мне готовиться к полёту, - добавил робот космонавт.
В комментариях к посту появились сообщения с просьбой подарить Федору «такую шапку».
- Ждем селфи в шапке, - писали пользователи.
ИСТОЧНИК KP.RU