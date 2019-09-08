2019-09-08T15:07:45+03:00
Политика

Нетаньяху планирует в течение недели встретиться с Путиным

Премьер-министр Израиля сообщил, что хочет согласовать с российским лидером армейские вопросы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Нетаньяху планирует в течение недели встретиться с ПутинымНетаньяху планирует в течение недели встретиться с ПутинымФото: REUTERS
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже на этой неделе может посетить Россию с официальным визитом, в ходе которого политик планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для продолжения согласования армейских вопросов

«В течение недели возможно, что я также буду в России, чтобы обсудить продолжение согласования по армейским вопросам с президентом Путиным», - сообщил премьер Израиля на заседании правительства.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, информация о скором визите Нетаньяху в Россию появилась 4 сентября, после того, как израильский премьер-министр отменил запланированный на 2 сентября однодневный официальный визит в Индию.

Незадолго до этого, в конце августа в ходе телефонного разговора Путин и Нетаньяху выразили заинтересованность в сохранении взаимодействия России и Израиля в Сирии и в вопросах борьбы с международным терроризмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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