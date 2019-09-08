2019-09-08T16:43:41+03:00
В мире

В Китае число пострадавших при землетрясении увеличилось до 63

Ранее местные СМИ сообщали об 1 погибшем и 29 пострадавших
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Китае число пострадавших при землетрясении увеличилось до 63В Китае число пострадавших при землетрясении увеличилось до 63Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В правительстве китайского городского округа Нэйцзян сообщили, что число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,4 в провинции Сычуань достигло 63 человек. Три человека остаются в тяжелом состоянии.

Напомним, мощное землетрясение произошло в воскресенье, 8 сентября, в 06.42 по местному времени (01.42 МСК) в уезде Вэйюань. Сообщается, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.

ЧП привело к массовым разрушениям в 63 населенных пунктах. В зоне стихийного бедствия оказались более 10 тысяч человек, почти все они понесли материальный ущерб в той или иной степени. По последним данным, полностью разрушены 132 постройки, "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что утром в воскресенье, 8 сентября, стало известно о том, что В Китае произошло второе за сутки землетрясение. Эпицентры подземных толчков находились примерно в 20 километрах друг от друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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