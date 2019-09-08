В Китае число пострадавших при землетрясении увеличилось до 63
В правительстве китайского городского округа Нэйцзян сообщили, что число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,4 в провинции Сычуань достигло 63 человек. Три человека остаются в тяжелом состоянии.
Напомним, мощное землетрясение произошло в воскресенье, 8 сентября, в 06.42 по местному времени (01.42 МСК) в уезде Вэйюань. Сообщается, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.
ЧП привело к массовым разрушениям в 63 населенных пунктах. В зоне стихийного бедствия оказались более 10 тысяч человек, почти все они понесли материальный ущерб в той или иной степени. По последним данным, полностью разрушены 132 постройки, "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что утром в воскресенье, 8 сентября, стало известно о том, что В Китае произошло второе за сутки землетрясение. Эпицентры подземных толчков находились примерно в 20 километрах друг от друга.
ИСТОЧНИК KP.RU