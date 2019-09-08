Новые американские ядерные бомбы оказались с дефектом

СЕГОДНЯ 18:57 2019-09-08T19:02:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Серийный выпуск новых ядерных бомб в США пришлось отложить из-за выявленного дефекта. Об этом заявили в администрации по национальной ядерной безопасности (NNSA). Как пишет Defence News, речь идет об управляемых ядерных бомбах B61-12 и боеголовках W88 ALT 370. Выпуск придется отложить по меньшей мере на 18 месяцев.

Тестирование показало, что оба вида оружия с браком. В таком виде оружие не сможет прослужить и 30 лет. Потому решили свернуть программу сейчас, чтобы доработать проект и только после этого начать серийное производство ядерных бомб. При этом в военном ведомстве сообщили, что 18-месячная задержка для B61-12 может сократиться, так как агентство планирует закупить качественные детали уже в ближайшее время.

При этом перевыпуск скажется на окончательной стоимости оружия. Кингстон Рейф, директор по политике в области разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружениями, предупредил, что стоимость программы может составить 7,6 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU