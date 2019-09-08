На фестивале в Германии произошел взрыв: 14 человек пострадали

СЕГОДНЯ 19:21 2019-09-08T19:21:04+03:00

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Во время праздника в немецком городе Фройденберг произошел взрыв. По предварительной версии, причиной ЧП стал газовый баллон, который использовали организаторы при приготовлении пищи для участников фестиваля.

В результате взрыва пострадали по меньшей мере 14 человек, состояние шести из них медики оценивают как тяжелое. Пострадавших увезли в больницу. Полицейские проверяют, что могло стать причиной происшествия.

По одной из версии, причиной ЧП мог стать внезапно начавшийся дождь, который попал на жаровню.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU