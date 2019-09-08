2019-09-08T19:56:06+03:00
Общество

Путин освободил от должности следователя, занимавшегося вопросами защиты прав детей

Игорь Комиссаров считает свое увольнение «шагом на пути к победе»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Игорь Комиссаров Фото: следственный комитет Мурманской областиИгорь Комиссаров Фото: следственный комитет Мурманской области
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Президент подписал распоряжение о снятии с должности Игоря Комиссарова. Генерал-майор юстиции был старшим помощником председателя Следственного комитета России. Он занимался вопросами защиты прав детей. В органах Комиссаров работает уже 50 лет, служил в горячих точках на Северном Кавказе.

Свое увольнение, как пишет «Коммерсант», генерал-майор воспринял оптимистично. Он рассказал журналистам, что это «шаг на пути к победе». Чем займется Игорь Комиссаров в дальнейшем, сообщать представителям СМИ он не стал.

Игорь Комиссаров выезжал в Забайкалье разбираться в ситуации с детскими домами, где были зафиксированы факты насилия. Он проводил профилактику преступлений среди подростков и призывал общество и СМИ не «демонизировать» интернет, который является всего-лишь средством коммуникации и не может привести к самоубийствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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