Сербский политик объяснил, почему Белград не признаёт Крым российским
Как сообщил в интервью «КП» депутат Народной скупщины (парламента Сербии) от правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович, в вопросе признания российского статуса Крыма его страна «исходит из Устава ООН» (который закрепляет принцип нерушимости государственных границ):
— Мы бесконечно благодарны России за то, что она твердо стоит на страже международного права и не приемлет отчуждения нашей территории (Косово — прим. ред.). Мы маленькая страна, которая должна заботиться о своих интересах — и при этом осознавать чаяния русского народа по «крымскому вопросу». Мы знаем историю этого полуострова. Но нынешнюю ситуацию нам все равно нужно оценить исходя из Устава ООН, — сказал собеседник «КП».
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ИСТОЧНИК KP.RU