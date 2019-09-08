Сербский политик объяснил, почему Белград не признаёт Крым российским

СЕГОДНЯ 20:15 2019-09-08T20:03:22+03:00

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Как сообщил в интервью «КП» депутат Народной скупщины (парламента Сербии) от правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович, в вопросе признания российского статуса Крыма его страна «исходит из Устава ООН» (который закрепляет принцип нерушимости государственных границ):

— Мы бесконечно благодарны России за то, что она твердо стоит на страже международного права и не приемлет отчуждения нашей территории (Косово — прим. ред.). Мы маленькая страна, которая должна заботиться о своих интересах — и при этом осознавать чаяния русского народа по «крымскому вопросу». Мы знаем историю этого полуострова. Но нынешнюю ситуацию нам все равно нужно оценить исходя из Устава ООН, — сказал собеседник «КП».

Полную версию интервью сербского политика Владимира Джукановича читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU