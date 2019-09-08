2019-09-08T20:38:13+03:00
Общество

Россвязь: Хакерских атак в день выборов не зафиксировано

Большинство избирательных участков уже закрыты
Юлия САЛЬНИКОВА
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В единый день голосования в России не было зафиксировано хакерских атак. Об этом сообщил глава Россвязи Олег Духовницкий.

- Хакерских атак не было, по крайней мере такой информации по линии оперативных служб со стороны операторов связи к нам не поступало, -цитирует его слова РИА Новости.

Ведомство вело контроль не только за видеосвязью, но и интернетом, телефонной линией. К 10 часам утра была зафиксирована 21 неисправность. Все технические проблемы удалось решить в кратчайшие сроки. Напомним, 8 сентября в России проходят выборы разного уровня: в 16 регионах выбирают губернаторов, в четырех округах – довыборы депутатов Госдумы.

Не обошлось на этих выборах без нарушений - в "день тишины" две компании допустили распространение политической рекламы. Об этом 8 сентября сообщили в Роскомнадзоре. Дело рассмотрят в Совете Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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