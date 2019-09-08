2019-09-08T22:26:38+03:00
Общество

ВЦИОМ опубликовал результаты экзитпола по выборам губернаторов

Опрос проведен по заказу Экспертного института социальных исследований
Юлия САЛЬНИКОВА
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Социологи опрашивали людей на входе в избирательные участкиСоциологи опрашивали людей на входе в избирательные участкиФото: Екатерина СИМОХИНА
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Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения опросили на входе в избирательные участки жителей четырех регионов страны. В этих субъектах в Единый день голосования 8 сентября выбирали губернаторов.

Результаты экзитпола Центр опубликовал после того, как были закрыты все избирательные участки. Напомним, отдать свой голос можно было до 20.00. Глава ЦИК России сообщила, что серьезных нарушений в день голосования зафиксировано не было. В связи с этим выборы признаны состоявшимися. Подсчет голосов в эти минуты продолжается. Совпадают ли данные голосования с данными опроса избирателей, предоставленными ВЦИОМ, можно будет узнать только по окончании работы счетных комиссий.

Результаты экзитпола ВЦИОМ по выборам глав регионов:

Республика Алтай — Олег Хорохордин — 61,4%

Мурманская область — Андрей Чибис — 63,1%

Санкт-Петербург — Александр Беглов — 56%

Астраханская область — Игорь Бабушкин — 80, 4%

ИСТОЧНИК KP.RU

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