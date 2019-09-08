На выборах в Мосгордуму не отмечено ни одного нарушения

СЕГОДНЯ 22:47 2019-09-08T22:53:17+03:00

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На выборах в Московскую городскую думу 8 сентября не было зафиксировано ни одного серьезного нарушения. Как сообщил журналистам руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, ни одной жалобы или замечания на работу избирательных участков не поступило.

- Я бы сказал так - не вижу таких нарушений, которые привели бы к искажению волеизъявления избирателей, тех 20%, которые пришли на участки. Такого нарушения, чтобы «ах!», мы не видим. Во всяком случае, мы пока не знаем, пока таких жалоб нет, - рассказал Алексей Венедиктов.

По его словам, во время голосования не было ни одного удаления с избирательных участков. В целом выборы в Мосгордуму Венедиктов оценивает на «твердую четверку».

- Обращаю вообще внимание на ноль удалений. Ни одного наблюдателя, ни одного представителя СМИ, ни одного члена комиссии и ни одного избирателя, которые приходили радостные по случаю Дня города - никаких удалений. Вообще ноль - это самое главное, о чем можно говорить, - подчеркнул зампред Общественной палаты. - Я думаю, в этой части, в голосовании и подсчете выборы прошли на крепкую четверку.

Без нарушений прошло и электронное голосование, которое проводилось в трех избирательных округах столицы. Как сообщил ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, жалоб и замечаний на работу цифровых избирательных участковне зафиксировано.

- Ни одной жалобы, ни одного замечания на работу участков не было, - отметил Горбунов.

В единый день голосования в Москве работали более 3600 избирательных участков. Список претендентов на депутатские кресла в Мосгордуме включал 225 человек. Из них москвичи выбирали 45 депутатов. Впервые в России проводился эксперимент с электронным голосованием: жители трех избирательных округов по своему выбору могли отдать свой голос как на избирательных участках, так и онлайн.

За работой избирательных участков следили свыше 4500 наблюдателей от Общественной палаты города. За выборами в Мосгордуму наблюдали и иностранные эксперты: за ходом голосования следили международные наблюдатели из 50 стран мира.