Хаджимба заявил о своей победе на выборах президента Абхазии
Его оппонент поражение не признал и ведет собственный подсчет голосов
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Рауль Хаджимба, лидирующий на выборах президента Абхазии, заявил, что «народ признал» его победу.
- Не я признаю, народ признал. Продолжу ту работу, которую мы делали, и делать ее нужно вместе, без разделений. Нам надо понять, что другого выхода нет, - сказал Хаджимба в разговоре с ТАСС. - Я благодарю всех за поддержку. Здесь нет проигравших. Нам вместе надо строить страну
А вот его оппонент Алхас Квициния заявил, что не признает победу Хаджимбы. Его штаб ведет собственный подсчет голосов.
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ИСТОЧНИК KP.RU