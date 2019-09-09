Хаджимба заявил о своей победе на выборах президента Абхазии

СЕГОДНЯ 00:30 2019-09-09T00:30:07+03:00

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Рауль Хаджимба, лидирующий на выборах президента Абхазии, заявил, что «народ признал» его победу.

- Не я признаю, народ признал. Продолжу ту работу, которую мы делали, и делать ее нужно вместе, без разделений. Нам надо понять, что другого выхода нет, - сказал Хаджимба в разговоре с ТАСС. - Я благодарю всех за поддержку. Здесь нет проигравших. Нам вместе надо строить страну

А вот его оппонент Алхас Квициния заявил, что не признает победу Хаджимбы. Его штаб ведет собственный подсчет голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU