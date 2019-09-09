2019-09-09T02:37:04+03:00
Общество

Названы регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Позитивная тенденция в 2018 году была везде кроме Хакасии
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России по итогам 2018 года отметили положительные тенденции на рынке труда по итогам 2018 года. Ситуация улучшилась во всех регионах страны за исключением Хакасии.

Эксперты подготовили индекс, который комплексно показывает, как обстоят дела на рынке труда. При его расчете учитывались девять факторов, в числе которых: включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость данной сферы.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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