В Нигерии девятилетняя девочка создала больше 30 компьютерных игр

СЕГОДНЯ 05:09 2019-09-09T05:18:17+03:00

У ребенка ушло на разработку четыре месяца

Изменить размер текста: A A

В Нигерии девятилетняя девочка разработала больше трех десятков видеоигр за четыре месяца. Юная программистка Базил Окпара занялась этим после того, как посетила специализированный лагерь.

Девочка признается, что очень увлечена программированием. Ей нравится процесс виртуальной борьбы. По словам ребенка, она чувствует, что у нее все под контролем.

- Мне нравится создавать игры, потому что в них интересно играть. И когда я играю в них, то чувствую, что я владею ситуацией, - признается юный программист.

Как передает Reuters, одна из игр называется «атака лягушки». По сюжету, участникам необходимо защищать Землю от инопланетян. Пока она работает через бесплатное программное обеспечение для кодирования.

Примечательно, что Африка является последним неиспользуемым рынком для выхода в интернет. Только 16% населения континента могут позволить себе выходить в Сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU