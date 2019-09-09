В России увеличатся родительские пособия

СЕГОДНЯ 06:35 2019-09-09T07:19:42+03:00

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Пособия для родителей в России увеличат уже в 2020 году. Со следующего года из федерального бюджета выделят втрое больше средств, чем в 2019-м. Отмечается, что и в последующие годы сумма выплат будет расти.

В среднем рост ежемесячных пособий увеличится на семь процентов и достигнет 12 тысяч рублей. Уже с января 2020 года пособия смогут получать родители, у которых есть ребенок до трех лет, но при одном условии. Доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Как пишет газета «Известия» общая сумма пособий в 2020 году составит 150 миллиардов рублей, а в 2021-м 156 миллиардов. В 2022 году она вырастет до 164 миллиардов рублей. Рост финансирования связан с расширением числа получателей пособий почти в три раза. Отмечается, что выплаты помогут бороться с бедностью, но все же не позволят преодолеть демографический кризис, считают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU