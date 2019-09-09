2019-09-09T07:39:47+03:00
В мире

Пациентка психлечебницы "заминировала" дом президента Словакии

Полиция задержала женщину, сообщившую о якобы заложенной в здании бомбе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Анонимный источник в воскресенье, 8 сентября, сообщил о закладке взрывного устройства у дома президента республики Зузаны Чапутовой под Братиславой. Полиция проверила информацию, но угроза оказалась ложной.

По итогам расследования правоохранители задержали пациентку психиатрической больницы. Именно она позвонила в экстренные службы.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тайфун "Факсай" в Японии унес жизнь одного человека, еще 36 пострадали
Встреча Трампа и эмира Кувейта отложена из-за госпитализации шейха
В Британии супруги нашли у себя во дворе загадочное существо
В России увеличатся родительские пособия
Группа хакеров атаковала серверы онлайн-игры World of Warcraft Classic
Российский теннисист Медведев проиграл второй ракетке мира в финале Открытого чемпионата США
В Нигерии девятилетняя девочка создала больше 30 компьютерных игр
Минобороны опубликовало секретные документы о начале Второй Мировой войне
В США перевернулось грузовое судно
Военные наблюдатели США и Украины проведут полет над Россией
В центре Москвы автомобиль сбил инвалида-колясочника
Глава компании Nissan покинет свой пост
Названы регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда
Джонсон планирует обойти закон, который обязывает отложить Brexit
Во Франции 1,5 тысячи человек умерли из-за аномальной жары
Хаджимба заявил о своей победе на выборах президента Абхазии
Синоптики предупредили о возможных смерчах на юге России