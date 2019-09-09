Пациентка психлечебницы "заминировала" дом президента Словакии
Полиция задержала женщину, сообщившую о якобы заложенной в здании бомбе
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Анонимный источник в воскресенье, 8 сентября, сообщил о закладке взрывного устройства у дома президента республики Зузаны Чапутовой под Братиславой. Полиция проверила информацию, но угроза оказалась ложной.
По итогам расследования правоохранители задержали пациентку психиатрической больницы. Именно она позвонила в экстренные службы.
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ИСТОЧНИК KP.RU