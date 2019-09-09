Путин поздравил Ким Чен Ына с 71-летием образования КНДР
Президент России пожелал здоровья своему коллеге, а его соотечественникам - благополучия
Изменить размер текста:
Президент России Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с 71-й годовщиной образования КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Уточняется, что российский глава стал одним из первых зарубежных лидеров, поздравивших председателя с днем образования республики.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU