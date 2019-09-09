Министр Вооруженных сил Франции выступила за диалог с Россией

СЕГОДНЯ 08:39 2019-09-09T08:39:11+03:00

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Франция настроена на укрепление откровенного и требовательного диалога с Россией по основным геостратегическим вызовам. Такое заявление министр Вооруженных сил республики Флоранс Парл сделала накануне переговоров глав дипломатических и военных ведомств двух стран, которые состоятся в Москве.

Согласно ее данным, во время встреч будет вестись "поиск путей углубления двусторонних отношений", в соответствии с пожеланиями президентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU