Из-за забастовки пилотов British Airways отменила 1,5 тысячи рейсов

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-09T09:27:13+03:00

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В связи с забастовкой пилотов 9-10 сентября британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов. Авиаперевозчик предлагает пассажирам отмененных рейсов не приезжать в аэропорты и переоформить билет.

«Если ваш рейс был отменен, не приезжайте в аэропорт. Вы можете переоформить билеты или подать запрос на выплату компенсации на сайте компании», - говорится на сайте авиакомпании, где также предлагают связаться с British Airways напрямую и обсудить возможность бронирования билетов на другие рейсы.

Причиной забастовки, которая может затронуть 280 тысяч пассажиров, является требование пилотов British Airways повысить заработную плату. Авиакомпания предложила своим работникам увеличить зарплату на 11,5% в течение трех лет, но профсоюзы ждут новых предложений авиаперевозчика.

Как сообщал сайт kp.ru, забастовка, которая может стать крупнейшей в истории British Airways, была анонсирована в начале августа.

ИСТОЧНИК KP.RU