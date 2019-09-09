Нападающий «Реал Мадрида» получил травму в расположении сборной

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-09T09:48:29+03:00

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Сербский нападающий мадридского «Реала» получил травму колена во время матча 5-го тура отбора на Евро-2020. Отмечается, что 21-летний форвард поехал в расположение сборной уже не совсем здоровый. Йович жаловался на боль в лодыжке, и, поехав в расположении сборной Сербии, усугубил травму.

Сборная Португалии, не скрывающая желания выйти из группы с первого места, не стеснялась играть жестко и много фолить, особенно под занавес тайма.

Нападающий «Манчестера Сити» и один из вице-капитанов сборной Португалии, Бернарду Силва в открытую заявил, что сборная пойдет на все ради побед.

«Команде нужны были все голы, не только мой. Мы хорошо начали игру, но после у нас начались проблемы. Команда допустила ряд ошибок, но всё же смогла добиться результата. Мы поняли, что лёгких игр не бывает – с той же Литвой было тяжело, Украина доставила нам проблемы. Наша цель – первое место в группе, но для начала нужно побеждать в Литве», - цитирует Силву официальный сайт УЕФА.

В игре с Сербией, Бернарду Силва записал на свой счет фол на Йовиче, гол и голевую передачу.

Игра завершилась победой португальцев со счётом 4:2.

ИСТОЧНИК KP.RU